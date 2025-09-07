A Mİlli Takım, İspanya’ya 6-0 Yenildi

A MİLLİ TAKIM, İSPANYA’YA KARŞI AĞIR BİR YENİLGİ ALDI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci maçında İspanya ile mücadele etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu karşılaşmayı A Milli Takım 6-0’lık bir sonuçla kaybetti.

RIDVAN DİLMEN’DEN ÇARPICI PAYLAŞIM

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, alınan bu ağır yenilginin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dilmen, “İspanya’ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar!! 5 gol İspanya’nın 2 orta sahasından geliyor!!! Yazık!! İspanya’ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin!” ifadelerini kullandı. Rıdvan Dilmen’in bu açıklaması, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.