A Mİlli Takım, İspanya’ya 6-0 Yenildi

A MİLLİ TAKIM, İSPANYA’YA KARŞI AĞIR BİR YENİLGİ ALDI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci maçında İspanya ile mücadele etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu karşılaşmayı A Milli Takım 6-0’lık bir sonuçla kaybetti.

RIDVAN DİLMEN’DEN ÇARPICI PAYLAŞIM

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, alınan bu ağır yenilginin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dilmen, “İspanya’ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar!! 5 gol İspanya’nın 2 orta sahasından geliyor!!! Yazık!! İspanya’ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin!” ifadelerini kullandı. Rıdvan Dilmen’in bu açıklaması, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

