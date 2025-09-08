A Milli Takım, İspanya’ya Kaybetti. Arda ve Yamal, Gerginlik Yaşadı. Orkun, Tartışmayı Önlemeyi Başardı

A MİLLİ TAKIM’IN İSPANYA MAÇI VE GERİLEN ATMOSFER

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamındaki ikinci maçında İspanya’ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın son anlarında, milli oyuncumuz Arda Güler ile İspanyol futbolunun genç yeteneği Lamine Yamal arasında bir gerginlik yaşandı. Olay, Arda Güler’in hızla serbest vuruş kullanmak istemesiyle başladı. Bu esnada Yamal, topun önüne geçerek vuruşu engellemeye çalıştı.

GENÇ İKİ YETENEK ARASINDAKİ GERİLİM

Bu sportmenlik dışı davranış, zaten zor bir durumda olan Arda’nın tepkisini tetikledi. Lamine Yamal’ın bu hareketi karşısında öfkelenen Arda Güler, Barcelonalı genç oyuncunun itmesiyle önünden çekilmesini talep etti. Bu durum, iki futbolcu arasında kısa bir gerilim yarattı. Yamal da Arda’nın tepkisine karşılık verince tansiyon aniden yükseldi.

ORDU ÖNCÜLÜĞÜ VE MÜDAHALE

Olayın daha da büyümesini önlemek için, bu duruma hızlıca müdahale eden Orkun Kökçü, araya girerek gerilimi azalttı. Bu tür olayların futbol sahalarında yaşanmaması ve sporun ruhuna uygun davranılması gerektiği vurgusu bir kez daha gündeme geldi.