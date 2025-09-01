A Milli Takım İstanbul’da kampa girdi

MAÇLAR İÇİN KAMPA GİRDİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Gürcistan ve İspanya ile yapacağı karşılaşmalar için İstanbul’da kampa girdi. Ay-Yıldızlılar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 12.00 itibarıyla bir araya geldi.

TFF BAŞKANI İLE BULUŞMA

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, öğle yemeğinde A Milli Takım oyuncuları ile buluştu. Bu buluşma, takım motivasyonu açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.