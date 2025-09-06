A Milli Takım İsveç’i Yendi

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI’NDAN TARİHİ GALİBİYET

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turu karşılaşmasında İsveç’i 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi. Takımın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, 24 sayı ve 16 ribaundluk etkileyici bir performans sergileyerek galibiyette önemli rol oynadı.

ERKAN OSMANİ’DEN DE KATKI

Ercan Osmani ise 14 sayı ve 9 ribaundluk performansıyla maça katkı sağladı. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya ve Bosna-Hersek arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek. Takımın performansı, gelecekteki maçlarda büyük bir umut oluşturuyor.