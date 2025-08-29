A Milli Takım Kadrosu Belli Oldu

A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Takım, Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlara dair aday kadrosunu duyurdu. Belirlenen kadroda yer alan futbolcular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Ay-Yıldızlı takım, ilk antrenmanını da aynı gün saat 18.00’de gerçekleştirecek.

KALENİN EMANETİ

Kadronun kaleci bölümünde Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok ve Uğurcan Çakır yer almakta.

DEFANSTA GÜÇLÜ İSİMLER

Defans hattında ise Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mer Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik bulunuyor.

ORTA SAHA YETENEKLERİ

Orta saha oyuncuları arasında Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan sıralanıyor.

FORVET HATTINDAKİ İSİMLER

Takımın forvet bölümünde ise Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün yer almakta.