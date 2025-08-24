Haberler

A Milli Takım Kadrosu Belli Oldu

A MİLLİ TAKIMIN KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) için belirlenen 12 kişilik kadrosu açıklandı. Milliler, turnuvaya hazırlık sürecini tamamlayarak yarın saat 10.00’da, ev sahibi ülkelerden biri olan Letonya’nın başkenti Riga’ya yola çıkacak.

KADRODA BULUNAN İSİMLER

Turnuvada mücadele edecek milli takımın kadrosu şu oyunculardan oluşuyor: “Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer”.

Ankara Fay Hattı Aktif, Risk Yüksek

Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, uzmanlar fay hatlarına dikkat çekerek, Ankara'nın zayıf yapı stoku hakkında uyarılarda bulundu. Tehdit oluşturan faylar varlığını sürdürüyor.
Aksaray’da Alkollü Araç Kullanan Sürücü Yakaladı

Aksaray'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü Ömer E., polisten kaçarken kaza yaptı. Daha önceki kaçışları nedeniyle tutuklanan sürücü, hastaneye sevk edildi.

