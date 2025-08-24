A Milli Takım Kadrosu Belli Oldu

A MİLLİ TAKIMIN KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) için belirlenen 12 kişilik kadrosu açıklandı. Milliler, turnuvaya hazırlık sürecini tamamlayarak yarın saat 10.00’da, ev sahibi ülkelerden biri olan Letonya’nın başkenti Riga’ya yola çıkacak.

KADRODA BULUNAN İSİMLER

Turnuvada mücadele edecek milli takımın kadrosu şu oyunculardan oluşuyor: “Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer”.