A Milli Takım Kadrosu Güncellendi

ADAY KADRODA DEĞİŞİKLİKLER

A Milli Futbol Takımı, ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston kentine yola çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadroda bazı değişiklikler yapıldı. Paris Saint-Germain ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu’nun Almanya’da yapılan muayene ve tetkik sonuçları incelendi. A Milli Takım teknik heyeti, oyuncunun özel maçlar döneminde tam olarak iyileşemeyeceği sonucuna vardı ve bu nedenle Hakan’ın aday kadrodan çıkarılması uygun görüldü.

SAKATLIKLAR VE YENİ İSİMLER

Sağlık heyetinin muayene ettiği Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu da mevcut sakatlıklarından dolayı özel maçlar döneminde tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildi. Bu durum sonucunda her iki futbolcunun da aday kadrodan çıkarılması kararlaştırıldı. Bu değişikliklerin ardından Galatasaray’dan Ahmed Kutucu, ABD’ye gidecek olan aday kadroya dahil edildi.