A Milli Takım Kadrosuna Yeni İsim Eklendi

CEZALI DURUMA DÜŞEN ABDÜLKERİM BARDAKCI

Galler karşısında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezalı duruma düşerek kamptan ayrıldı. A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi’ndeki Galler ile oynadığı maçta bu durumda kalan oyuncu, 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında yer alamayacak.

CIHAN ÇANAK’IN A MİLLİ TAKIM’A KATILMASI

Kamptan ayrılan Abdülkerim’in yerine, Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Cihan Çanak, bugün itibarıyla A Milli Takım aday kadrosuna katıldı. Bu gelişme, takımın yapısında ve gelecekteki maçlarda önemli bir değişiklik sağlıyor.