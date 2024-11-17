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Spor

A Milli Takım Kadrosuna Yeni İsim Eklendi

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CEZALI DURUMA DÜŞEN ABDÜLKERİM BARDAKCI

Galler karşısında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezalı duruma düşerek kamptan ayrıldı. A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi’ndeki Galler ile oynadığı maçta bu durumda kalan oyuncu, 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında yer alamayacak.

CIHAN ÇANAK’IN A MİLLİ TAKIM’A KATILMASI

Kamptan ayrılan Abdülkerim’in yerine, Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Cihan Çanak, bugün itibarıyla A Milli Takım aday kadrosuna katıldı. Bu gelişme, takımın yapısında ve gelecekteki maçlarda önemli bir değişiklik sağlıyor.

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