A Milli Takım Kadrosunda Değişiklik Yapıldı

A MİLLİ TAKIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TFF, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynanacak maç öncesinde A Milli Takım kadrosunda bazı değişiklikler yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün’ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, iki millî futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.” denildi.

YENİ İSİMLER VE PERFORMANS

Savunma oyuncularının sağlık durumlarının değerlendirilmesinin devam etmesi nedeniyle, İtalya’nın Palermo kulübünde forma giyen Rayyan Baniya’nın A Millî Takım aday kadrosuna dahil edildiği belirtildi. Bu sezon başında Trabzonspor’dan Palermo’ya kiralanan Baniya, burada gösterdiği performansla Montella tarafından Milli Takım kadrosuna alındı. Baniya, bu sezon 24 resmi maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Ayrıca, bugün düzenlenen idmana katılarak takım çalışmasına dahil oldu.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 23 Mart Pazar günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da gerçekleşecek ve TSİ 20.00’de başlayacak. Kritik mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer’in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliği için Florian Badstübner atanırken, VAR olarak Bastian Dankert ve AVAR olarak yine Bastian Dankert görev alacak. Milliler, ilk maçı RAMS Park’ta 3-1 kazanarak önemli bir avantaj elde etti.