A Milli Takım Kamp Yapacak

A MİLLİ TAKIMIN HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul’da bir araya geliyor. Eleme hazırlıkları çerçevesinde ABD’de kamp yapacak olan ay-yıldızlı ekip, davet edilen futbolcularıyla birlikte yarın saat 16.00’dan itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde buluşacak.

İLK ANTRENMAN VE ABD MAÇI

A Milli Takım, ilk antrenmanını 2 Haziran Pazartesi günü tesislerde gerçekleştirecek ve akşam saatlerinde ABD’nin Boston kentine hareket edecek. Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletindeki Pratt&Whitney Stadı’nda oynanacak bu maç, TSİ 22.40’ta başlayacak.

İKİNCİ ÖZEL MAÇ REKABETİ

Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maçında 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı’nda, 2026 Dünya Kupası’nın diğer ev sahibi Meksika ile mücadele edecek. Bu karşılaşma, TSİ 04.00’te başlayacak.

ADAY KADRODAKİ FUTBOLCULAR

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın açıkladığı 29 kişilik aday kadroda yer alan futbolcular şunlar: Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın.