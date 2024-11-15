A Milli Takım Kayseri’ye Uçtu

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI GALLER İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yarın saat 20.00’da Kayseri’de Galler ile mücadele edecek. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden kalkan özel uçakla Kayseri’ye gitmiş durumda.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENİYOR

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Yunus Akgün, bugün saat 18.00’de karşılaşmanın oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, bu toplantı öncesinde müsabakanın oynanacağı stadyumda yürüyüş yapmayı planlıyor.