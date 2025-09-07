A Milli Takım, Konya’da 3. Yenilgisini Aldı

A MİLLİ TAKIM İSPANYA’YA KARŞI MAĞLUBİYET YAŞADI

A Milli Futbol Takımı, birçok başarıya imza attığı Konya’da İspanya karşısında 3. mağlubiyetini aldı. Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya ile mücadele etti. İspanyol takım, 6. dakikada Pedri’nin attığı golle öne geçti. Mikel Merino, 22 ve 45+1. dakikalarda skoru 3-0’a taşıdı. İlk yarı, bu sonuçla sona ererken, konuk takım 53. dakikada Ferran Torres’in golüyle farkı artırdı.

Mikel Merino, 58. dakikada kendisinin 3. golünü atarken, takımının 5. golünü de kaydetti. Pedri, 62. dakikada 6. golü attı ve Michael Oliver’ın son düdüğüyle Luis de la Fuente’nin öğrencileri sahadan 6-0’lık bir galibiyetle ayrıldı. A Milli Takım, 2015 yılından itibaren Konya’daki 9. maçında bu sezon 3. mağlubiyetini yaşadı. Daha önce UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç’e ve özel bir maçta İtalya’ya karşı kaybetmişti.

Konya’da oynanan diğer maçlarda A Milli Takım, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Milliler, toplamda 643 maçta 241. yenilgisini alırken, bunların 356’sı resmi ve 287’si özel maçlardır. Bu süreçte A Milli Takım 252 galibiyet ve 150 beraberlik elde etti.