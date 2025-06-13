A Milli Takım Konya’da Oynayacak

ELEMELERDE İLK MAÇ İSPANYA’YA KARŞI

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ne eylül ayında giriş yapacak. E Grubu’nda iç sahada oynayacağı ilk karşılaşmada EURO 2024 şampiyonu İspanya ile buluşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İspanya maçının Konya’da oynanacağına dair önemli bilgiler verdi. Hacıosmanoğlu, ”Gürcistan maçı sonrası İspanya maçını Konya’da oynayacağız. Oyuncu arkadaşlarımız Konya’yı uğurlu buluyor. Öyle bir düşünceleri oldu. Konya taraftarı da milli takıma güzel sahip çıkıyor. Onların isteği üzerine İspanya maçını Konya’da oynamak için planlamasını yaptık.” şeklinde konuştu.

Milliler, Konya’da daha önce toplam 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 7’si resmi, 1’i özel olarak kaydedildi. Milliler, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Konya’daki unutulmaz anlar arasında son dünya şampiyonu Fransa’ya karşı alınan 2-1’lik zafer öne çıkıyor.