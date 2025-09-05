A Milli Takım, Konya’ya Geldi

Haberler

HAZIRLIKLAR İÇİN KONYA’DA

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda 7 Eylül Pazar günü karşılaşacağı İspanya ile ilgili hazırlıklarını yapmak üzere Konya’ya ulaştı. Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Konya Havalimanı’na inen ay-yıldızlı ekip, buradan konaklayacağı otele geçiş yaptı.

MAÇIN HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

A Milli Futbol Takımı, Türkiye-İspanya mücadelesinin hazırlıklarına Çelikkayalar Kayacık Tesisleri’nde yarın başlayacak. Türkiye ile İspanya arasındaki bu önemli karşılaşma, 7 Eylül Pazar günü 21.45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşecek.

Şırnak’ta Tarlada Ağaca Asılı Ölüm

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Esenli köyünde bir kişi, tarlada asılı şekilde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ceset otopsi için hastane morguna gönderildi.
Galatasaray, Eyüpspor Maçını Cumartesi İstiyor

Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı maçı bir gün öne almak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Bu talep, Şampiyonlar Ligi öncesinde yapıldı.

