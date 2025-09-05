A Milli Takım, Konya’ya Geldi

HAZIRLIKLAR İÇİN KONYA’DA

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda 7 Eylül Pazar günü karşılaşacağı İspanya ile ilgili hazırlıklarını yapmak üzere Konya’ya ulaştı. Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Konya Havalimanı’na inen ay-yıldızlı ekip, buradan konaklayacağı otele geçiş yaptı.

MAÇIN HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

A Milli Futbol Takımı, Türkiye-İspanya mücadelesinin hazırlıklarına Çelikkayalar Kayacık Tesisleri’nde yarın başlayacak. Türkiye ile İspanya arasındaki bu önemli karşılaşma, 7 Eylül Pazar günü 21.45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşecek.