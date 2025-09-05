A Milli Takım Konya’ya Geldi

A MİLLİ TAKIM KONYA’YA GELDİ

Gürcistan’ı deplasmanda 2-3 mağlup eden A Milli Futbol takımı, pazar günü oynayacağı İspanya maçı için Konya’ya ulaştı. 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’ı kazanan ay-yıldızlı ekip, İspanya ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürmeye başladı.

VATANDAŞLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

A Milli Takım oyuncuları, Konya’ya iniş yaptıktan sonra kendilerini karşılayan taraftarlarla buluştu. Vatandaşlar, meşale yakarak ve tezahüratlarla takımı karşıladı. Futbolcular, taraftarlarının sevgi gösterilerine karşılık vererek kalacakları otele giriş yaptı.

Türkiye ile İspanya arasındaki mücadele, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak. Takım, bu önemli karşılaşma için son hazırlıklarını yapıyor.