A Milli Takım Konya’ya Geldi

Gürcistan’ı deplasmanda 2-3 mağlup eden A Milli Futbol takımı, pazar günü oynayacağı İspanya maçı için Konya’ya ulaştı. 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’ı kazanan ay-yıldızlı ekip, İspanya ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürmeye başladı.

VATANDAŞLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

A Milli Takım oyuncuları, Konya’ya iniş yaptıktan sonra kendilerini karşılayan taraftarlarla buluştu. Vatandaşlar, meşale yakarak ve tezahüratlarla takımı karşıladı. Futbolcular, taraftarlarının sevgi gösterilerine karşılık vererek kalacakları otele giriş yaptı.

Türkiye ile İspanya arasındaki mücadele, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak. Takım, bu önemli karşılaşma için son hazırlıklarını yapıyor.

Aydın’da Gazeteci Fatma Yazıcı Vefat Etti

Aydın'da 'Olay Aydın' internet sitesinin sahibi Fatma Yazıcı, grip ve halsizlik şikayetleri sonrası hastaneye giderken hayatını kaybetti. Ölümü derin üzüntü yarattı.
Ng Afyon Motofest Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest etkinliği devam ediyor. Moto tutkunları için çeşitli aktiviteler ve gösteriler sunulmakta.

