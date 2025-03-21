A Milli Takım, Macaristan Deplasmanında Zwayer Yönetecek

ÖNEMLİ MAÇIN DETAYLARI

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında 23 Mart Pazar günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Bu önemli maçta, ilk karşılaşmayı RAMS Park’ta 3-1 kazanmıştık.

Karşılaşmanın hakemi olarak Alman hakem Felix Zwayer belirlenmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, mücadele başkent Budapeşte’deki Puskas Arena’da gerçekleşecek ve TSİ 20.00’de başlayacak. Zwayer’in yardımcı hakemliklerini Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek.

KARŞILAŞMADA GÖREV ALACAK DİĞER HAKEMLER

Mücadelenin dördüncü hakemliğini Florian Badstübner yaparken, VAR sisteminde Bastian Dankert ve AVAR olarak da Patrick Hanslbauer görev alacak. Bu maç, takımımızın ilerlemesi açısından kritik bir öneme sahip.