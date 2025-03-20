A Milli Takım Macaristan’ı Yendi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MACARİSTAN’I YENDİ

A Milli Futbol Takımı, Macaristan’ı 3-1 yenerek, rakibine karşı 5 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Bu karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi play-off turu kapsamında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta gerçekleşti. Millilerin, Macaristan’a karşı devam eden kötü sonuçlar serisi de bu maçla birlikte sona erdi.

Ay-yıldızlılar, Macaristan ile gerçekleştirdiği son galibiyetini 12 Eylül 2007’de 3-0’lık skorla elde etmişti. O tarihten sonra yapılan 5 maçta A Milliler, 4 kez mağlup oldu, yalnızca bir defa berabere kaldı. Bu sonuçla, A Milli Takım, Macaristan’a karşı beklenen galibiyeti 5 maç aradan sonra elde etti.

– İSTANBUL