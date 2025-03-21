A Milli Takım Macaristan Maçına Hazırlanıyor

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARA BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, 23 Mart’ta deplasmanda Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçı için antrenman yapmaya başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Önceki gün Macaristan ile oynanan maçta süre alan oyuncular rejenerasyon süreci geçirirken, diğer takıma ait futbolcular antrenmana 5’e 2 oyun ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı bildirildi.

Sakatları nedeniyle antrenmana katılamayan oyuncular arasında Barış Alper Yılmaz, Mert Günok, Yunus Akgün, Merih Demiral ve Kaan Ayhan yer alıyor. Bu oyuncuların yokluğunda Rayyan Baniya, aday kadroya davet edilerek antrenmanda yer aldı. Ayrıca, 20 Yaş Altı Milli Takım kalecisi Mert Furkan Bayram, kaleci sayısını artırmak için idmana katıldı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

A Milli Takım, yarın saat 11.15’te gerçekleştireceği antrenmanla Macaristan maçı için hazırlıklarını sonlandıracak. Milliler, antrenmanın ardından saat 16.00’da Türk Hava Yolları (THY) uçuşu ile Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye hareket edecek.