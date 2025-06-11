MAÇTA İLK TEHLİKELİ ATAK

Hazırlık mücadelesinde A Milli Takım, Meksika ile bir araya geldi. Maç, Amerika’nın Kuzey Kaliforniya eyaletinde gerçekleşti ve A Milli Takım, Meksika’ya 1-0 yenildi. İlk tehlikeli atak, milli takımımız tarafından gerçekleştirildi. 6’ncı dakikada sol kanatta rakibinden sıyrılan Kenan Yıldız, penaltı noktasına pas attı. Bu pası değerlendiren Kaan Ayhan’ın sol ayakla çektiği şut, kalenin üstünden dışarıya gitti.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Kaan Ayhan, serbest vuruş kullanmak için topun başına geçti. Sert bir şut çeken Ayhan’ın vuruşunu kaleci köşeden güçlükle kurtardı. Maçın 25. dakikasında sağ kanattan yapılan ortada, Sepulveda’nın kafa vuruşuna Berke Özer harika bir refleksle müdahale etti. Ancak dönen topu Pineda tamamlayarak fileleri havalandırmak üzereydi; ama yardımcı hakem, Pineda’nın ofsaytta olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın 42. dakikasında İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışında topla buluşarak uzak mesafeden kaleye sert vurdu, ancak top direğin üstünden az farkla dışarı gitti. Devrenin son dakikasında, 45. dakikada uzun bir taç atışı sonrası Pineda, Çağlar ve Yasin Özcan’ın arasından uzak köşeye yerden vurarak topu ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarının başlangıcında gol arayışlarımız devam etti. Kerem’in pasıyla buluşan İrfan Can, topu Arda’ya aktardı ama Arda’nın şutunu defans engelledi.

Maçın 59. dakikasında Orbelin Pineda, yarı sahamıza gönderdiği güzel orta ile pozisyon yarattı. Ruis’in çevirdiği topa Alexis Vega kafa vurdu, ancak Berke köşeden etkileyici bir şekilde şutu önlemeyi başardı. Maçın son anlarında Türkiye baskıyı artırdı fakat aradığı golü bulamadı. Sonuç olarak, karşılaşma Meksika’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Milli takımımız, ABD’de geçirdiği iki hazırlık maçından 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı.