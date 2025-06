A Milli Takım, Meksika’ya 1-0 Yenildi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇI KAYBETTİ

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı olarak Meksika ile karşı karşıya geldi ve 1-0’lık skorla mağlup oldu. Maçta, Meksika ile tarihinde ilk kez oynanması dikkat çekti.

MAÇIN SIRALAMASI

Maçın ikinci yarısında önemli anlar yaşandı. 60. dakikada, ceza sahasına yapılan ortada Ruiz’in kafayla indirdiği topa Vega kafa vuruşu yaptı, ancak kaleci Berke kontrol altına aldı. 65. dakikada ise Huerta’nın soldan yaptığı vuruş, yan direğe çarparak dışarı gitti. 76. dakikada Kenan’ın pasıyla ceza sahasında buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun gelişine yaptığı vuruş, kaleyi bulmadı.

HAKEMLER VE STADI

Maçın hakemleri Moeth Gaymes, Denroy Barker ve Ryan Graves’dan oluştu. Karşılaşma, Kenan Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

MAÇTAKİ TAKIMLAR VE OYUNCULAR

Meksika takımında yer alan oyuncular: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez (dk. 62 Erik Lira), Ruiz (dk. 84 Luis Chavez), Pineda (dk. 62 Roberto Alvarado), Vega (dk. 62 Huerta), Quinones (dk. 70 Santiago Gimenez), Sepulveda (dk. 70 Raul Jimenez). Yedek oyuncuları ise Aguilar, Guillermo Ochoa, Gilberto Sepulveda, Jesus Chiquete, Julian Araujo, Zambrano, Carlos Rodriguez, Efrain Alvarez, Mateo Chavez. Teknik direktör: Javier Aguirre.

Türkiye takımında ise Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan (dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Kaan Ayhan (dk. 77 Demir Ege Tıknaz), İsmail Yüksek (dk. 63 Orkun Kökçü), İrfan Can Kahveci (dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (dk. 77 Deniz Gül), Arda Güler, Kenan Yıldız (dk. 85 Ahmed Kutucu) görev yaptı. Yedek oyuncular: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Okay Yokuşlu, Oğuz Aydın, Can Uzun. Teknik direktör: Vincenzo Montella.

MAÇIN GOLÜ VE SARI KARTLAR

Maçta Meksika’nın tek golü 45. dakikada Pineda tarafından atıldı. Ayrıca, Erik Lira (Meksika) ve Merih Demiral (Türkiye) maçta sarı kart gören isimler oldu.