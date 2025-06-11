A Milli Takım, Meksika’ya Yenildi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Kenan

Hakemler: Moeth Gaymes, Denroy Barker, Ryan Graves (Saint Vincent ve Grenadinler)

Meksika: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez, Ruiz, Pineda, Quinones, Sepulveda, Vega

Türkiye: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

İLK YARIDA GOL VE FIRSATLAR

Gol: Dk. 45 Pineda (Meksika)

Sarı kart: Dk. 45+3 Merih Demiral (Türkiye)

Kuzey A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Meksika ile yaptığı hazırlık karşılaşmasının ilk devresini 1-0 geride tamamladı. Maçın 14. dakikasında milli takımın gole yaklaşma şansı oldu. Kaan Ayhan, Meksika ceza yayının sol kısmından kullandığı frikikte, köşeye giden topu kaleci Malagon sağına uzanarak taca gönderdi.

MİLLİ TAKIMIN KALEDEKİ ŞANSI

23. dakikada Arda Güler’in sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza sahası dışına gönderdiği topa Kenan Yıldız gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak az bir farkla yandan dışarı çıktı. 42. dakikada ay-yıldızlı ekip bir başka gol fırsatından yararlanamadı. Mert’in pasıyla Meksika ceza yayının önünde buluşan İrfan, sert bir şut attı ama meşin yuvarlak yine az bir farkla üstten dışarı gitti.

MÜCADELENİN GOLÜ

45. dakikada Meksika öne geçti. Sağdan yapılan taç atışı sonrası, Ruiz’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pineda, dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçın ilk yarısı Meksika’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.