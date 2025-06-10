A Milli Takım Meksika’yla Oynayacak

A MİLLİ TAKIM MEXİKA İLE HAZIRLIK MAÇINDAN ÖNCE

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık karşılaşmasında Meksika ile bir araya geliyor. Maç, 11 Haziran Çarşamba günü Kenan Memorial Stadyumu’nda gerçekleşecek ve TSİ 04.00’te başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonu’ndan Moeth Gaymes üstlenecek. Gaymes’ın yardımcılıklarını, kendi ülkesi ile birlikte ABD Futbol Federasyonu’ndan Ryan Graves ile Denroy Barker yapacak.

Karşılaşma, TV8 ve EXXEN platformlarından şifresiz olarak yayımlanacak. Ancak, müsabakanın ABD’de TSİ 04.00’te başlaması sebebiyle, bu maçı izlemek isteyen taraftarların sayısının oldukça az olması bekleniyor. Sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşan taraftarlar, milli maçın bu kadar geç saatte oynanmasına tepki gösteriyor.