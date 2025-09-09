A Milli Takım, Polonya’yı Yendi

MİLLİ TAKIM YARI FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya’yı 91-77 yenerek yarı finale yükseldi. Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da gerçekleşen maçın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta öne geçen milliler, soyunma odasına 46-32 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte farkı 15’e (65-50) çıkaran ay-yıldızlılar, son bölümde de üstünlüklerini koruyarak maçı 91-77 kazanmayı başardı.

24 YIL SONRA YARI FİNAL

Bu sonuçla 12 Dev Adam, EuroBasket’te 24 yıl aradan sonra yarı finale yükseliyor. Türkiye, son olarak 2001 yılında ev sahipliği yaptığı şampiyonada finale çıkarak gümüş madalya kazanmıştı. Milli takım, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü Litvanya – Yunanistan maçının galibiyle karşılaşacak. Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, son 16 turunda İsveç’i 85-79 yenerek turnuvada 7’de 7 yapmış oldu.