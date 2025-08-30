Haberler

A Milli Takım, Portekiz’i Yendi

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, PORTEKİZ’İ MAĞLUP ETTİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu’ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşılaştı ve maçı 95-54’lük skorla kazanarak grup aşamasındaki tüm maçlarda galip geldi.

MAÇIN DETAYLARI

Maç, Arena Riga’da yapıldı. Hakem trio’su Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya) ve Dariusz Zapolski (Polonya) olarak görev aldı. Türkiye’nin oyuncu performansları şöyleydi: Shane Larkin 4, Alperen Şengün 20, Ercan Osmani 5, Cedi Osman 9, Furkan Korkmaz 14, Onuralp Bitim 13, Ömer Faruk Yurtseven 14, Sertaç Şanlı 5, Erkan Yılmaz 2, Şehmus Hazer 4. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, Türkiye maçın tüm periyotlarında üstün bir performans sergiledi.

PERİYOT SONUÇLARI

1. periyot Türkiye’nin 22-13 üstünlüğüyle biterken, devre arasına 51-27’lik skorla gidildi. 3. periyotta ise Türkiye skoru 73-37’ye taşıdı. Portekiz tarafında Neemias Queta 15, Travante Williams 14, Miguel Queiroz 6, Diogo Ventura 2, Vladyslav Voytso 5 gibi isimler ile mücadele etti. Başantrenör Mario Gomes yönetimindeki Portekiz, maçta istenilen performansı gösteremedi.

İstanbul’dan gelen bu sonuç, Türkiye’nin şampiyonadaki başarı serisini ve oyuncularının performanslarını gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Haberler

Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.