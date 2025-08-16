Haberler

A Mİlli TAkım TEkniK Dİrektörü Hediye Aldı

TEKNİK DİREKTÖRLER ARASINDA GÖRÜŞME

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Nevzat Demir Tesisleri’nde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile bir araya geldi. İkili, Türk futbolundaki güncel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

BEŞİKTAŞ FORMASI HEDİYESİ

Toplantının sonunda Ole Gunnar Solskjaer, Vincenzo Montella’ya ismi yazılı Beşiktaş forması hediye etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, siyah-beyazlı takımın antrenmanı öncesinde futbolcularla bir süre sohbet etme fırsatı buldu.

Pekin’de Robot Yarışmaları Sürüyor

Pekin'de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 15 ülkeden 280 ekip, robotlarının yeteneklerini atletizm ve futbol gibi çeşitli kategorilerde sergiliyor.
Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

Aliağa FK, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve başarılı bir kariyer diledi.

