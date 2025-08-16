A Mİlli TAkım TEkniK Dİrektörü Hediye Aldı

TEKNİK DİREKTÖRLER ARASINDA GÖRÜŞME
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Nevzat Demir Tesisleri’nde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile bir araya geldi. İkili, Türk futbolundaki güncel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
BEŞİKTAŞ FORMASI HEDİYESİ
Toplantının sonunda Ole Gunnar Solskjaer, Vincenzo Montella’ya ismi yazılı Beşiktaş forması hediye etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, siyah-beyazlı takımın antrenmanı öncesinde futbolcularla bir süre sohbet etme fırsatı buldu.