A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, İspanya maçı hakkında konuştu

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ BİR AÇIKLAMADA BULUNDU

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, yaklaşan Dünya Kupası Elemeleri maçında İspanya ile yapılacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Montella, İspanyol futbolcu Lamine Yamal hakkında, “Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal’dan oluşmuyor.” ifadelerini kullandı. İspanya’nın gücüne dikkat çeken Montella, “İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!” sözleriyle takımın hazır olduğunun altını çizdi.

ARDA GÜLER İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Montella, genç oyuncu Arda Güler hakkında dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. “Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid’de devamlılıkla oynamaya başladı. Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar.” diyen Montella, Arda’nın bu sezon Real Madrid’de biraz daha geride olduğunu, ancak Xabi Alonso’nun farklı stratejiler uygulayarak ona nerede oynatacaklarını değiştirdiğini söyledi.

İSPANYA MAÇINA HAZIRLIK

İspanya karşısında kazanmak için her türlü mücadeleyi vereceklerini belirten Montella, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Biz de hayaller kuruyoruz. Bu tip maçları kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız.” ifadelerini kullandı. Teknik direktör, bir basın mensubunun “İspanya’ya karşı yine ön alan baskısıyla mı başlayacağız?” sorusuna gülümseyerek, “Bir defansif oyuncuyla fazladan mı oynamamı mı istiyorsunuz? Eğer puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim.” şeklinde yanıt verdi.

KEREM AKTÜRKDOĞLU VE KADRO DEĞERLENDİRMESİ

Kerem Aktürkoğlu’nun performansını da değerlendiren Montella, “Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım’da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var.” diyerek, oyuncusunun önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Adil Demirbağ’ın kadroya alınmamasıyla ilgili gelen tepkiler üzerine, “Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum, bunlar beni etkilemiyor. Futbolcuları hangi takımda olursa olsun takip ediyorum. Telefonum ve kapım herkese açık.” açıklamasında bulundu.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Barış Alper Yılmaz’ın Gürcistan karşısında gördüğü kırmızı kartla ilgili üzüntüsünü dile getiren Montella, “Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek.” ifadelerini kullandı.

TÜRK VATANDAŞLIĞI VE GURUR

Son olarak Türk vatandaşı olma konusunu da değerlendiren Montella, “Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur.” dedi. Ülke sporuna dair de umutlarını paylaşarak, “Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor. Biz de yarın onlar gibi umarım gururlandırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.