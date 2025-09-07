A Milli Takım Teknik Direktörü V. Montella, 6-0’lık Maç Sonrası Açıklama Yaptı

A MİLLİ TAKIMIN DURUMU HAKKINDA YORUMLAR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya ile oynadıkları ve 6-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Montella, “Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız ve seyircilerimiz için üzgünüz. Ben de çok üzgünüm bu sonuç için. İlk başta biz birkaç fırsat yakaladık, gole çeviremedik. Rakip iki kere geldi ve 2 gol attı.” ifadelerini kullandı.

Taktiksel ANALİZ YETERSİZLİĞİ

İtalyan teknik adam, sözlerini sürdürerek, “Zamanla inancını da kaybediyorsun böyle olunca. Bu sefer bu maç ortaya çıktı. Bu istediğimiz bir şey değil. Gelişen ve gelişmeye açık bir kadromuz var. Akıllı davranırsak, bu maçtan gerekli dersleri alırız. Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

YENİLGİLERDEN DERS ÇIKARMA

Montella, daha iyi bir konuma gelmek için bu tür yenilgilerin yaşanmasının gerektiğini belirtti. “Bu tarz maçlardan sonra biz birçok kez gösterdik, performansımızla gösterdik. Bu maç bizim için çok büyük bir ders olacak. Birlik olarak çıkacağız. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum. Bazen daha iyi olmanız için ufak tefek kazalar geçirmeniz gerekiyor. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum.” dedi. Montella’nın bu açıklamaları sonrası taraftarlar sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, Montella’nın “Ufak tefek kazalar ve rakip iki kere geldi, 2 gol attı” sözlerini eleştirdi ve 6-0’lık yenilgiyi ciddiye almadığını belirten yorumlarda bulundu.