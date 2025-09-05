A Milli Takım UNESCO Merkezleri Kullanıyor

A MİLLİ TAKIM’IN SOSYAL MEDYA TASARIMLARINDA TARİHİ MİRASA VURGU

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için sosyal medya platformlarında UNESCO Tarih Mirası Listesi’nde yer alan önemli turistik yerleri kullanıyor. Takım, E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Şimdi, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda İspanya ile karşılaşacak.

UNESCO TARİH MİRASINDAN GÖRSELLER

Türkiye Futbol Federasyonu, bu önemli müsabakalar öncesinde sosyal medya tasarımlarında dikkat çekici görsellere yer veriyor. Gürcistan maçından önce Efes Antik Kenti’nin görselleri paylaşılırken, İspanya karşılaşması için ise Göreme Milli Parkı ve Kapadokya’nın göz alıcı manzaraları kullanılacak. Bu tasarımlar, hem futbolseverlerin ilgisini çekiyor hem de Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasını tanıtıyor.