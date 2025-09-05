Haberler

A Milli Takım UNESCO Merkezleri Kullanıyor

A MİLLİ TAKIM’IN SOSYAL MEDYA TASARIMLARINDA TARİHİ MİRASA VURGU

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için sosyal medya platformlarında UNESCO Tarih Mirası Listesi’nde yer alan önemli turistik yerleri kullanıyor. Takım, E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Şimdi, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda İspanya ile karşılaşacak.

UNESCO TARİH MİRASINDAN GÖRSELLER

Türkiye Futbol Federasyonu, bu önemli müsabakalar öncesinde sosyal medya tasarımlarında dikkat çekici görsellere yer veriyor. Gürcistan maçından önce Efes Antik Kenti’nin görselleri paylaşılırken, İspanya karşılaşması için ise Göreme Milli Parkı ve Kapadokya’nın göz alıcı manzaraları kullanılacak. Bu tasarımlar, hem futbolseverlerin ilgisini çekiyor hem de Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasını tanıtıyor.

Istanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’ye Geçici Yönetim Atadı. Tekin, CHP’den İhraç Edildi Sonra. Parti Üyeleri, Kayyumu Binaya Sokmayacak. Tekin, Özgür Özel’den Randevu İstedi....

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü Canan Kaftancıoğlu ile birlikte gideceği iddiaları yalanlandı. Kaftancıoğlu, Tekin ile gitmeyeceğini belirtti.
Ünlü Çift Ayrıldı, İddialar Cevapsız Kaldı

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrılığı sonrası sosyal medyada aldatma ve aile baskısı iddiaları gündeme geldi. Sabancı, ilişkilerinin sonlandığını ve üçüncü kişilerin etkisi olmadığını belirtti.

