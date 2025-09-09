A Milli Takım Yarı Finale Yükseldi

A MİLLİ TAKIM YARI FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı ve 91-77’lik skorla galip gelerek yarı finale yükseldi. Millî basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmada sergilediği başarılı performansla 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı.

ALPEREN ŞENGÜN TARİHE GEÇTİ

Bu başarısıyla Alperen, EuroBasket tarihine adını yazdırdı. 23 yaşındaki oyuncu, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu olma unvanını elde ederken, organizasyon tarihinde bu başarıyı gösteren 5. isim oldu. Önceki triple-double yapan oyuncular arasında Toni Kukoc, Andrei Mandache, Mateusz Ponitka ve Luka Doncic yer alıyor.