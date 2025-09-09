Haberler

A Milli Takım Yarı Finale Yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı ve 91-77’lik skorla galip gelerek yarı finale yükseldi. Millî basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmada sergilediği başarılı performansla 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı.

ALPEREN ŞENGÜN TARİHE GEÇTİ

Bu başarısıyla Alperen, EuroBasket tarihine adını yazdırdı. 23 yaşındaki oyuncu, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu olma unvanını elde ederken, organizasyon tarihinde bu başarıyı gösteren 5. isim oldu. Önceki triple-double yapan oyuncular arasında Toni Kukoc, Andrei Mandache, Mateusz Ponitka ve Luka Doncic yer alıyor.

Bursa’da Motosiklet Alev Aldı

Bursa'da hareket halindeki bir motosiklet aniden tutuştu. Kırık ayağına rağmen çevredekiler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Fernando Muslera, Uğurcan Çakır’a Mesaj Yolladı

Fernando Muslera, Galatasaray'daki görevini devralan Uğurcan Çakır'a duygusal bir mesaj ileterek, "Kaleye sahip çık." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

