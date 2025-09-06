A Milli Takım Yıldızı Arda Güler Açıklama Yaptı

ARDA GÜLER İSPANYA MAÇI HAZIRLIKLARINI DEĞERLENDİRDİ

A Milli Futbol takımının öne çıkan ismi Arda Güler, İspanya maçı öncesinde basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı. Arda, İspanya karşısında oynayacakları maçla ilgili düşüncelerini, “İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya’ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz.” şeklinde dile getirdi.

LAMİNE YAMAL HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Lamine Yamal hakkında gelen sorulara Arda, “Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum.” ifadeleriyle yanıt verdi.

DÜNYA KUPASI HEDEFLERİ VE OYUN STRATEJİSİ

İspanya maçında beklenen oyun anlayışı ve Dünya Kupası’na katılma hedefleri konusunda ise Arda, “Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız. Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası’na gitmek.” şeklinde konuştu. Yıldız futbolcu, sözlerini “Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz.” diyerek sonlandırdı.