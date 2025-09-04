A Milli Takım Zorlu Galibiyet Aldı

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI GALİBİYETLE BAŞLADI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, zorlu bir deplasmanda galip gelmekten dolayı memnun olduğunu belirtti. Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda gerçekleşen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan Montella, maçın kontrolünü sağladıklarını ancak şanssız bir pozisyon nedeniyle 10 kişi kaldıklarını ifade etti. “Barış’la ilgili suçlamamız yok, futbolda böyle şeyler var” diyen Montella, rakibin oyun planının beklediklerinden farklı olmadığını belirtti.

ZOR ANLARLA GEÇEN MAÇ

İtalyan teknik adam, bu maç ile Avrupa Şampiyonası’ndaki karşılaşma arasındaki fark hakkında konuşarak, “İki farklı maçtı” dedi. 10 kişi kaldıktan sonra takımın zorlandığını, Avrupa Şampiyonası’nda da benzer bir durum yaşadıklarını vurgulayan Montella, “Rakibimizi tebrik etmemiz gerekiyor, sürekli gelişime açık bir takım” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. İlk maçların zorluğunu da dile getirerek, böyle bir galibiyet elde ettikleri için oldukça memnun olduğunu belirtti.

BİR ARADA OLMAK MOTİVE EDİYOR

Montella, A Milli Takım’da oyuncular arasında sorun olduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi. Bu konudaki soruya, “Milli hafta yaşadık. Basketbolda, voleybolda kazandık ve biz de kazandık” yanıtını verdi. “Bu iddialar bizi gülümsetiyor, ayrıca motive ediyor” diyen Montella, ekiplerinin aile ortamında çalıştığını ve kısa kamp süresinin kendisini üzdüğünü söyledi. Eski video yayınları gibi değişik polemiklerin de hırslandırıcı bir etkisi olduğunu belirtti.

GRUP LİDERLİĞİ HEDEFİ

Montella, “Grubu lider bitirebilir miyiz?” sorusuna ise denge konusunda kendine güvendiğini ve Avrupa Şampiyonu ile bir maçlarının olacağını vurguladı. “Rakibin güçlü yönlerini çalışacağız, bizim elimizdeki silahlarla da rakibe zorluk yaşatacağımızı biliyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, takımlarını çalıştırırken onların kusurlarına da odaklanacaklarını belirtti. “Elimizden ne gelirse yapacağız” diyerek, grup liderliği hedeflerine olan inancını sürdürdü.