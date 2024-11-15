“A Milli Takımda Ahmed Kutucu Şoku”

AHMED KUTUCU’NUN TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavi gören Ahmed Kutucu’nun durumu hakkında bilgi verildi. Açıklamada, “Ahmed Kutucu, yarın Kayseri’de Galler ile 19 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.” ifadesine yer verildi.

GELECEK MAÇLARDA YER ALAMAYACAK

Bu bağlamda, genç futbolcunun sağlık sorunları nedeniyle iki önemli maçta da takıma katkı sağlayamayacağı belirtildi. Ahmed Kutucu’nun durumu, milli takımın planlamasına yönelik önemli bir konu olarak öne çıkıyor.