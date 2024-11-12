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Spor

A Milli Takımda Kadro Değişikliği Yapıldı

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A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YENİLİKLER

A Milli Takım kadrosunda önemli bir değişiklik yaşandı. Takımda sakatlık problemi çeken Ferdi Kadıoğlu, kadrodan çıkarıldı. Ferdi’nin yerine hangi oyuncunun davet edildiği ise merak konusu oldu.

FERDİ’NİN YERİNE YENİ İSİM

Ferdi Kadıoğlu’nun düştüğü sakatlık nedeniyle aday kadroya alınan yeni ismin de belirlendiği açıklandı. Bu değişiklik, takımın gelecekteki performansını olumlu etkileyebilir.

A Milli Takım, bu kadro düzenlemesi ile daha güçlü bir ekip oluşturmayı hedefliyor.

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