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Spor

“A Milli Takımda Kadro Değişikliği”

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ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galler ile oynanan maçı sırasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, böylece 19 Kasım Salı günü gerçekleşecek Karadağ karşılaşmasında cezalı duruma düşmüş oldu. Bunun sonucunda futbolcu, A Milli Takım kampından ayrıldı.

CIHAN ÇANAK A MİLLİ TAKIMDA

Ayrıca, Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Cihan Çanak, A Milli Takım kadrosuna dahil oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “A Milli Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.” ifadesi yer aldı.

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