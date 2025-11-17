A Milli Takımda Kadrodan Çıkarılan İki İsim

A MİLLİ TAKIMDA İKİ OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takım’da sakatlık problemi yaşayan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir, aday kadrodan çıkarıldı. TFF, önceki gün kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun da aday kadrodan çıkartıldığını bildirmişti.
YENİ İSIM KADRODA
Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu’nun, ay-yıldızlı ekibe dahil olduğu belirtildi.
İKİ FUTBOLCUNUN DURUMU BELİRSİZ
A Milli Takım’da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı’nın hafif ağrıları mevcut. Bu iki futbolcunun sağlık durumu, yapılacak son incelemelerin ardından netleşecek.