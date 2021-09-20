A Milli Takım’da yeni dönem

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in görevinden ayrılması üzerine A Milli Futbol Takım’ın başına teknik direktör Stefan Kuntz getirildi.

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Türkiye benim ikinci evim gibi. Türk futbolunun potansiyelini biliyorum. Bana duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum” dedi.

Hollanda mağlubiyeti sonrası Şenol Güneş ile yollarını ayıran A Milli Futbol Takımı’nda Stefan Kuntz dönemi resmen başladı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Kuntz, TFF’den teklif geldiğinde gurur duyduğunu belirtti.

Göreve geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Stefan Kuntz, “Hamit beni ilk aradığında gurur duydum. Büyük bir mutluluk hissediyorum ama işin büyük kısmının da bundan sonra başladığını biliyorum. Tüm gücümüzü toparlayıp Norveç maçına hazırlanacağız. Burada olmak evime dönmek gibi oldu” dedi.

“SERGEN YALÇIN’I GÖRÜNCE KAHKAHA ATTIM”

Türkiye’den erken ayrılarak hata yaptığını belirten Kuntz, “Beşiktaş’tan eski takım arkadaşım Sergen Yalçın’ı teknik direktör olarak ilk gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha Sergen’di” ifadelerini kullandı.

“Türkiye benim ikinci evim gibi” diyen Kuntz, “Türk futbolunun potansiyelini biliyorum. Bana duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum” dedi.