A Milli Takımın A Ligi’ne Yükselme İhtimalleri

MAÇ SONUCUNUN ETKİLERİ

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi’nin 5’inci haftasında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuç grup aşamasındaki sıralamayı doğrudan etkiliyor ve A Ligi’ne yükselecek takımın kim olacağı son haftada netleşiyor.

SON HAFTA MAÇLARI VE İHTİMALLER

Ay-Yıldızlı ekibimiz, 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda mücadele edecek. Bu karşılaşma, A Milli Futbol Takımı’nın A Ligi’ne yükselme ihtimalleri açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Takımın performansı ve alacağı sonuç, hedefe ulaşmada belirleyici rol oynuyor.