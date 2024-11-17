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Spor

A Milli Takımın A Ligi’ne Yükselme İhtimalleri

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MAÇ SONUCUNUN ETKİLERİ

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi’nin 5’inci haftasında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuç grup aşamasındaki sıralamayı doğrudan etkiliyor ve A Ligi’ne yükselecek takımın kim olacağı son haftada netleşiyor.

SON HAFTA MAÇLARI VE İHTİMALLER

Ay-Yıldızlı ekibimiz, 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda mücadele edecek. Bu karşılaşma, A Milli Futbol Takımı’nın A Ligi’ne yükselme ihtimalleri açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Takımın performansı ve alacağı sonuç, hedefe ulaşmada belirleyici rol oynuyor.

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