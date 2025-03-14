A Milli Takımın Macaristan Kadrosu Açıklandı

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak kadrosu belli oldu. Millî takımda ilk kez yer alacak isimler arasında Çaykur Rizespor’dan Taha Şahin, Fenerbahçe’den Yusuf Akçiçek ve Rio Ave’den Demir Ege Tıknaz yer alıyor. Karşılaşmalar 20 ve 23 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Türkiye – Macaristan maçı, 30 futbolcudan oluşan A Millî Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in sakatlıkları nedeniyle bulunmuyor.

YENİ DAVETLİLER VE DÖNÜŞLER

Savunma oyuncularından Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ilk kez A Millî Takım’a davet edilirken, Salih Özcan ve Can Uzun Eylül ayındaki kampın ardından yeniden kadroya dahil edildi. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın ise tekrar takıma dönerken, Emre Mor yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra A Millî Takım’a çağrıldı. Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart’taki Türkiye – Macaristan maçında sarı kart cezası sebebiyle oynayamayacak. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ceza sınırında bulunuyor.

HAFTA BOYUNCA HAZIRLIKLAR SÜRECEK

A Millî Takım’a davet edilen futbolcular, 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. İlk antrenmanını aynı gün saat 17.00’de gerçekleştirecek Ay-Yıldızlılar, Macaristan maçının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste devam ettirecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir millî futbolcu, 19 Mart Çarşamba günü saat 13.45’te Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezinde basın toplantısı yapacak. Ayrıca, resmi antrenman 19 Mart’ta saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

MAÇ DETAYLARI VE YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye – Macaristan maçı, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta başlayacak. A Millî Takım kafilesi, rövanş maçı öncesindeki son antrenmanını 22 Mart Cumartesi günü saat 11.15’te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacak ve saat 16.00’da Türk Hava Yolları ileBudapeşte’ye uçacak. Ay-Yıldızlılar, Budapeşte’ye indikten sonra Puskás Arena’da saat 17.00’de (TSİ 19.00) kısa bir yürüyüş gerçekleştirecek. 23 Mart Pazar günü oynanacak Macaristan – Türkiye karşılaşması ise saat 18.00’de (TSİ 20.00) başlayacak. İki maç da TV8 ve Exxen platformlarından naklen yayınlanacak.