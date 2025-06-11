A Milli Voleybol Takımı, Sırbistan’a Yenildi

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI MEVSİMİNİ AÇTI
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) Sırbistan ile karşı karşıya geldi ve maçı 3-1 kaybetti. Karşılaşma, Qujiang Spor Kompleksi’nde gerçekleşti.
HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI
Maçın hakemliğini Romanya’dan Paul Catalin Szabo Alexi ve Güney Kore’den Joo-Hee Kang üstlendi. Sırbistan, Marko Ivovic, Nikola Jovovic, Aleksandar Nedeljkovic, Nemanja Masulovic, Drazen Luburic, Veljko Masulovic ve Vukasin Ristic ile sahada yer aldı. Türkiye kadrosunda ise Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Emre Savaş, Kaan Gürbüz ve Berkay Bayraktar bulunuyordu.
SET SONUÇLARI VE MAÇ SÜRESİ
Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde gerçekleşti: 12-25, 25-22, 25-23, 25-23. Maçın toplam süresi ise 1 saat 16 dakika sürdü.