A Milli Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATTI

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI YARIFINALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Bu sonuç, ay-yıldızlıların dünyanın en iyi 4 takımı arasında yer almasını sağladı.

MÜSABAKA DETAYLARI

Türkiye, yarı finalde cumartesi günü saat 11.30’da Japonya ile karşılaşacak. Müsabaka TRT 1’den canlı yayınlanacak. Tatmin edici bir performans ile çeyrek finali geçen milli takım, bu büyük başarıyı yakalamak için yoğun bir mücadele verdi.

Müsabakanın hakemleri Hırvatistan’dan Ksenija Jurkovic ve Tayland’dan Sasiprapa Pimthongkhonburi oldu. ABD takımında Ogbogu, M. Skinner, Franklin, Rettke, Poulter, A. Skinner ve Hentz (L) takımı temsil etti. Türkiye ekibinde ise Cansu, Vargas, Eda, Hande, Zehra, Ebrar ve Gizem (L) yer aldı.

Müsabaka set sonuçları ise şu şekilde: 14-25, 25-22, 14-25, 23-25. Toplamda 110 dakika süren bu zorlu mücadele, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın azim ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.