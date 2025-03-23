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A Milliler, UEFA Play-Off’ta Önde

A MİLLİ TAKIMIMIZ MACARİSTAN’LA OYNADIĞI MAÇTA MUTLU SONA ULAŞTI

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Macaristan’ı konuk etti. İlk yarı, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in atmış olduğu gollerle 2-0 sona erdi. Özellikle Arda’nın, attığı golden sonraki sevinci büyük dikkat çekti.

ARDA GÜLER’İN GOL SEVİNCİ BÜYÜK YANKI YÜKLENİYOR

20 yaşındaki genç futbolcu Arda, 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun penaltıdan attığı golden yalnızca 2 dakika sonra sahneye çıktı. Oğuz Aydın’ın asistinde topu filelere göndermeyi başardı ve millilere 2 farklı üstünlük sağladı. Gol sonrası Arda, Macar futbolcu Dominik Szoboszlai’ye işaret ederek “Sus” ifadesini kullandı. Bu hareket, kısa bir süre içinde en çok tartışılan konular arasında yer aldı.

Arda Güler ile Dominik Szoboszlai, gol öncesinde yaşanan bir ikili mücadele sonrası kısa bir gerginlik yaşamıştı. Ancak takım arkadaşları, bu durumu yatıştırmayı başararak tartışmanın büyümesini engelledi.

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