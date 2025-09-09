A. Mostovoy, T. Hakkında Olumsuz Görüşte

RUS EFSANEDEN TETESCO’YA ELEŞTİRİ

57 yaşındaki Alexander Mostovoy, Rus futbolunun önemli isimlerinden biri olarak Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında bazı yorumlarda bulundu. Mostovoy, Tedesco’nun Fenerbahçe’deki uzun süreli varlığının mümkün olmadığını ifade etti. ”Domenico Tedesco’nun Fenerbahçe’de uzun süre kalmayacağından eminim. Spartak Moskova’da onun futbolunu izlemekten herkes nefret ediyordu. Kendisini hiçbir zaman geliştiremedi.” şeklinde sözler sarf etti.

BELÇİKA TECRÜBESİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Eski futbolcu, Tedesco’nun Belçika’daki görevine dair de düşüncelerini paylaştı. ”Belçika’ya davet edildiğinde tüylerim diken diken oldu. Bu nasıl oldu anlamadım. Belçika onunla 2 yıl kaybetti. Böyle insanların futbolda iş bulmasına inanamıyorum.” diyerek, Tedesco’nun problemli birisi olduğunu da vurguladı. Alexander Mostovoy, bu tür kişilerin futboldaki yerini sorguladı.