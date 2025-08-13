A. Nwakaeme’nin Sakatlığı İçin Açıklama Yapıldı

ANTHONY NWAKAEME’YLE İLGİLİ GELİŞMELER

Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Kocaelispor ile yapılan maçta sakatlandı. Bu durum sonrası bordo-mavili takım, Nwakaeme’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Süper Lig’in 1’inci haftasında oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Nwakaeme’nin sağlık durumu üzerine yapılan kontrollerin sonuçları açıklandı.

SAĞLIK KURULU AÇIKLAMA YAPTI

Trabzonspor Sağlık Kurulu, sakatlıkla ilgili bilgi vererek, Başkan Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Futbol A Takımımızın, Süper Lig’in 1. haftasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”