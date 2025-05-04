A. O. C: “Fenerbahçe Galibiyeti Özel.”

BEŞİKTAŞ’TAN TARİHİ GALİBİYET

İSTANBUL – Beşiktaş’ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade Chamberlain, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ettikleri derbi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Chamberlain, “Fenerbahçe’ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir” dedi. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında oynanan bu karşılaşmada siyah-beyazlıların galibiyeti, büyük bir sevinç yarattı.

BÜYÜK MAÇLARA KONSANTRE OLMAK

Chamberlain, büyük maçlarda konsantre olmak için fazladan bir çaba gerektiğini düşünmediğini belirtti. “Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Bu tarz maçlarda motive olmakta zorlanmıyoruz. Bunu daha önce de yaptık. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda rakibimiz daha fazla ivmeye sahipti ama bizim saha içerisinde tutumumuzla ve gösterdiğimiz performansla iyi savunma yaptık. Bazen maçları bu şekilde kazanırsınız. Biz takım olarak bugün görevimizi fazlasıyla yaptık” açıklamasında bulundu.

Chamberlain, sezonun geri kalanında iyi oyunlarını sürdürmeleri gerektiğini vurguladı. “Bu tarz maçlar her zaman önemli olur. Fenerbahçe’ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve kazandık. Yapmamız gereken tek şey bu performansımızı sezonun geri kalanına taşımak. Önümüzdeki sezon da taşımamız gerekiyor. Bu galibiyet, taraftarlarımız için de özeldi. Bu performansımızı geliştirerek her maça taşımamız gerekiyor” diye sözlerine son verdi.