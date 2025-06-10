A.Ö. Camide Uygunsuz Davranış Sergiledi

CAMİDE YAŞANAN UYGUNSUZ DAVRANIŞ

Malatya’daki bir camide, fötr şapka ve şortla mihraba geçen A.Ö.’nün tutumları büyük tepki topladı. Olay, Kernek Mahallesi’ndeki Karagözlüler Camisi’nde akşam namazı sırasında gerçekleşti. Cemaatin arasından öne geçen A.Ö., mihraba geçerek tavırlarıyla dikkat çekti. Bir süre sonra dışarı çıkarılan A.Ö.’nün o anları cep telefonuyla kaydedilip sosyal medya üzerinde paylaşıldı.

MALATYA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valiliği, olayla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları ile basında Malatya Karagözlüler Camisi’nde uygunsuz davranışlar sergileyen kişiyle ilgili haberlerin emniyet birimlerimizce araştırılması sonucunda kimlik tespiti yapılmış olup (A.Ö.) geçirdiği kaza sonucunda akli dengesini kaybettiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Açıklama, söz konusu kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek, durumun nedenini aydınlattı.