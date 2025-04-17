A.P. Kene Isırması Nedeniyle Hastanede

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir şahıs, kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. Olay, Doğanşehir ilçesinin Kurucaova Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.P. (37) isimli şahıs, Yeşilova mezrası bölgesindeki bahçede çalışırken kene tarafından ısırıldı.

İLK TEDAVİDEN SONRA YAŞANANLAR

Olayın ardından A.P., ilk olarak hastaneye gitti. Yapılan tahlil sonuçları temiz çıkınca A.P., evine döndü. Ancak bir süre sonra ikametinde rahatsızlanarak tekrar Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından A.P., tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.