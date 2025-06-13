A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli’de Maç Yaptı.

FUTBOL MAÇI VE TEŞKİLAT FAALİYETLERİ

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde partilileriyle birlikte halı sahada futbol oynadı. Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda Anahtar Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bu etkinliğe katılan Ağıralioğlu, maçta 4 gol attı. Karşılaşmayı izleyen partililer, Ağıralioğlu’na tezahüratlar yaparak destek verdi.

TOPLANTI VE ÜYE KAMPANYALARI

Maçın sonrasında partililerle bir araya gelerek fotoğraf çektiren Ağıralioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada; “Bizler, partililerimizle beraber türkü meclislerinde, spor sahalarında, siyaset meydanlarında memleketin yarınlarına coşkuyla koşan bir takımız.” ifadelerini kullandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, coşkuyla bir araya gelebilen bir hareket olarak, memleketin sorunlarını üstlenme konusunda hazır bir birikim elde ettiklerini belirtti. Ağıralioğlu, teşkilatının 24 saat çalışma kapasitelerine sahip olduğunun altını çizdi.

BURSA VE YALOVA ZİYARETLERİ

Ağıralioğlu, ayrıca, hafta sonu Bursa ve Yalova teşkilatlarının açılışını yapacaklarını dile getirerek, “Kocaeli teşkilatımızla istişare toplantılarımız var. Tüm ilçelerde üye kampanyalarımız devam ediyor. Eylül ve Ekim aylarında, sahadaki tüm gücümüzü milletimizin hissedeceği bir şekilde dönüştüreceğiz.” şeklinde konuştu. Türkiye’deki ivmenin yükseldiğini vurgulayan Ağıralioğlu, “İddialarımız geleceğe dönük ve memleketin tümünü kucaklayacak hassasiyet taşıyan tek parti biziz.” dedi.

KONDİSYON BIRIKTIRMA HEDEFİ

Ağıralioğlu, memleketin tamamını kucaklayabilmek için koştuklarını ifade ederek; “Hem siyasi, hem fiziksel, hem de fikri kondisyon biriktiriyoruz. Çok iyiyiz. Allah vatana millete hayırlı etsin.” cümleleriyle düşüncelerini tamamladı.