A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Nevşehir’de buluştu

A PARTİ GENEL BAŞKANI YAVUZ AĞIRALIOĞLU NEVŞEHİR’DE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Nevşehir’de düzenlenen “Halk Buluşmaları” programında vatandaşlarla bir araya geldi. Ağıralioğlu, Kapadokya Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmada, “Bugün Nevşehir buluşmasındayız” dedi. Zamanı gelen söylemlerin ve kadroların önünde durmanın mümkün olmadığını belirten Ağıralioğlu, “Anahtar Parti’nin varlığı, cemiyetteki sesi, sokaklardaki nefesi, ülkenin yarınlarına güçlü hayallerle kurduğu ve ortaya koyduğu irade mutlaka rahatsızlık sebebi.” ifadesini kullandı.

ESNAF ZİYARETİ VE İL BAŞKANLIĞI BİNASININ AÇILIŞI

Programın ardından esnafı ziyaret eden Ağıralioğlu, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Anahtar Parti’nin bölgedeki varlığını ve etkisini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmekte.