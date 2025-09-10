A. Potuk, Ankara Keçiörengücü’ne Geçti

ALPER POTUK YENİ BİR TRANSFER İMZALADI

Eskişehirspor ve Fenerbahçe formalarıyla kariyerinin en parlak dönemlerini yaşamış olan Alper Potuk, beklenmedik bir transfere imza atıyor. Trendyol 1. Lig temsilcisi olan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk’un transferini kamuoyuna açıkladı.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Ankara Keçiörengücü’nün yaptığı resmi açıklamaya göre, son olarak Kuzey Makedonya’nın Gostivar takımında forma giymekte olan 34 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Alper Potuk, geçmişte Süper Lig’de Eskişehirspor, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda görev almıştı.

Kariyerinde toplamda 470 maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 37 gol atma ve 58 asist yapma başarısı gösterdi. Alper Potuk’un yeni takımı ile nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.