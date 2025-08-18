A. Şen, Bodrum’da Hastaneye Kaldırıldı

FENERBAHÇE’NİN ESKİ BAŞKANI TEDAVİ ALTINDA
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün geçmiş dönem başkanı Ali Şen, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tedavi sürecine alındı. Uzun bir zamandır Bodrum’da yaşayan 86 yaşındaki Ali Şen’in, geçen Çarşamba enfeksiyona bağlı yüksek ateş şikayeti nedeniyle Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ali Şen’in oğlu Metin Şen, yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Metin Şen, “Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün, bir aksilik olmazsa hastaneden çıkacağız. Endişelenecek bir konu yok” sözleriyle babasının durumunu aktardı.